Путин одобрил предложение дать "Сириусу" статус федеральной территории

Эту идею президент назвал правильной

Новый статус предполагает "экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством Российской Федерации", отметил Владимир Путин.



Сегодня глава государства участвовал в заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех"

Законопроект о статусе федеральной территории для "Сириуса" уже подготовлен членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию. Документ подготовили по просьбе президента. Путин особо отметил, что все решения по "Сириусу" должны вступить в силу уже в следующем году.

На заседании российский лидер обратился к членам попечительского совета и попросил продумать дальнейшее развитие и внести свои предложения по "Сириусу".

"Здесь, в Имеретинской долине, будут создаваться продукты, технические и другие решения, которых не существовало прежде, в полном смысле слова должна идти работа над проектами будущего", – отметил Путин.

Он добавил, что для изобретений и внедрения технологий понадобятся правовая и нормативная базы, правила регулирования, нужно выработать действенные механизмы управления. Все это в целом позволит привлекать к участию в разработках вузы, компании и ученых со всей страны.

"…мы всегда рассматривали "Сириус" не как закрытый элитный клуб для избранных, а как открытую национальную платформу работы с талантами", – подчеркнул Путин.

Подобный подход сейчас широко распространен – и это в корне меняет систему работы с молодыми людьми по всей стране.

На заседании Путин обратился ко всем, кто участвовал в становлении "Сириуса". Президент тепло поздравил и наставников, и учеников с первым юбилеем – пятилетним.

За такой короткий отрезок времени "Сириус" успел стал достоянием России, заключил президент. Он напомнил, что здесь помогают талантливым детям, в основном из регионов, поставить перед собой высокую цель и стремиться к ней. Путин отметил, что сейчас те, кто участвовал в программе "Сириуса", поступили в лучшие вузы и получают гранты и госстипендии. Некоторые из выпускников уже успели устроиться на работу в известные российские компании.

"Сириус" – единственный в мире детский образовательный центр, где одновременно преподают ученые мирового уровня, выдающиеся педагоги, спортсмены, тренеры, музыканты", - заявил Путин.