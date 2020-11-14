Смешные анекдоты на 15 ноября

Смешные анекдоты на 15 ноября
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Подборка от "Утро.ру" зарядит позитивом на весь день
  • Разговаривают два друга:

– Да я – глава семьи! Жену свою в узде держу. Вчера, например, она приползла ко мне на коленях.

– Серьезно? И что сказала?

– "Может быть, вылезешь уже из-под кровати? Я вообще-то успокоилась!". 

  • Одна подруга хвастается другой:

– А мне теперь официально можно толстеть!

– С чего ты взяла?

– Да я вчера была у врача, и он мне перед уходом сказал: "Поправляйтесь".

  • Жена обращается к мужу:

– Дорогой, нам надо как-то сказать сыну, что его хомяк умер. Только мягко, чтобы не травмировать его психику.

– Сейчас что-нибудь придумаю.

Спустя некоторое время отец подходит к сыну и приказывает ему отжиматься:

– Раз, два, три, четыре, пять… Все, умер?

– Да.

– Вот и хомяк твой тоже.

  • Скоро тех, кто вовремя оплачивает все счета за ЖКХ, будет навещать налоговая и спрашивать: "Интересно, откуда у вас деньги?". 
  • Разговор двух знакомых:

– Слушай, а почему ты сына всегда называешь "потомком", а не как-то ласково?

– Сейчас узнаешь.

Обращается к ребенку:

– Сын, приведи комнату в порядок.

– Мам, потом!

Анастасия ГОРЮНОВА

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