Смешные анекдоты на 15 ноября

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– Да я – глава семьи! Жену свою в узде держу. Вчера, например, она приползла ко мне на коленях.
– Серьезно? И что сказала?
– "Может быть, вылезешь уже из-под кровати? Я вообще-то успокоилась!".
– А мне теперь официально можно толстеть!
– С чего ты взяла?
– Да я вчера была у врача, и он мне перед уходом сказал: "Поправляйтесь".
– Дорогой, нам надо как-то сказать сыну, что его хомяк умер. Только мягко, чтобы не травмировать его психику.
– Сейчас что-нибудь придумаю.
Спустя некоторое время отец подходит к сыну и приказывает ему отжиматься:
– Раз, два, три, четыре, пять… Все, умер?
– Да.
– Вот и хомяк твой тоже.
– Слушай, а почему ты сына всегда называешь "потомком", а не как-то ласково?
– Сейчас узнаешь.
Обращается к ребенку:
– Сын, приведи комнату в порядок.
– Мам, потом!
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