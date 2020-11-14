Что случилось сегодня: последние новости на 14 ноября
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Не стало Армена Джигарханяна. Александр Лукашенко рассказал о том, как его едва не застрелили. Что еще нужно знать о событиях субботы – в нашем материале.
Политика
- В Германии местный депутат осудил власти страны за позицию в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на первых выборах главы государства в 1994-м его пытались застрелить, а до этого хотели убить с помощью соперника.
- Жители Японии считают, что Токио должен отвоевать у России Курилы.
- На Украине полагают, что власти страны идут по пути нацистов. В Незалежной хотят создать спецлагеря для русских.
Жизнь
- Пользователи Сети обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп, который уже допускает победу Джо Байдена, за последнее время резко поседел.
Армия
- В Госдепе США боятся российского "Посейдона". Там считают, что Москва может воспользоваться аппаратом, чтобы затопить часть городов радиоактивными цунами.
- В России не исключают того, что украинцы решаться на атаку на Крым, глядя на эффективность турецких беспилотников.
Шоу-бизнес
- Ушел из жизни легендарный актер Армен Джигарханян. В последнее время режиссер страдал от болезней, по некоторым данным, его мучила отечность, а причиной смерти стал отказ почек.
- Валерий Меладзе призвал звезд российского шоу-бизнеса не участвовать в записи новогодних программ из-за запретов на концерты в период пандемии.