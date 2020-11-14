Общественная палата призвала ужесточить контроль за финансированием НКО

Общественная палата призвала ужесточить контроль за финансированием НКО
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Под пристальным вниманием окажутся заграничные источники денежных средств организаций

Рабочая группа Общественной палаты РФ, занимающаяся противодействием распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в Интернете, выступила с инициативой усилить контроль за теми некоммерческими организациями (НКО), которые финансируются из-за рубежа. Соответствующее предложение было направлено в Министерство юстиции.

В письме, которое подписал руководитель рабочей группы Александр Малькевич, говорится о том, что в последнее время происходит заметная активизация деятельности организаций и их представителей, которые, по имеющимся данным, получают деньги от иностранных государств. Законодательство же необходимо улучшить, чтобы сделать доступными для людей данные об иностранном финансировании организаций. 

"Следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности НКО и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием", – отмечается в письме.

Некоммерческие организации обходят ограничения и получают финансирование из-за границы, а также действуют в интересах других стран с помощью некоторых механизмов: сетевого формата деятельности, отсутствия госрегистрации, положенной для общественных объединений, а также недекларированного взаимодействия физических лиц с иностранными агентами. 

Авторы документа отметили, передает ТАСС, что подобные механизмы открывают для НКО – иностранных агентов новые возможности, осуществляя общественно-политическую деятельность в РФ на пользу других стран. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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