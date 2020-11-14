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Не всегда дачникам удается найти сорт петунии в магазине, которая росла у них в прошлом сезоне. Чтобы избежать такой ситуации, можно воспользоваться черенкованием. Это позволит сохранить растение в домашних условиях зимой.
Хитрости по размножению петунии
Черенкуют исключительно вегетативную петунию. Нужно отрезать среднюю часть любой веточки, понадобится сантиметров 15. Можно оставить пару листочков. Далее нужно взять торфяную таблетку и воткнуть туда веточку на глубину 1,5 см. Затем накрыть растение, например, пакетом. Укрытие нужно снимать раз в день для проветривания. Через 10 дней его можно убрать совсем.
Перед посадкой торфяные таблетки полить в несколько этапов раствором стимулятора роста. Потребуется две капли вещества на литр жидкости.
Растение лучше убрать под лампы, например, на шкаф. Ростки можно пересадить в горшки через полтора месяца.
Также черенки можно посадить в пластиковые стаканчики в дренажным отверстием внизу, куда нужно добавить рыхлой почвы.
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