Как сохранить петунию до весны в домашних условиях

Как сохранить петунию до весны в домашних условиях
Фото: Jürgen Pfeiffer/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Наслаждаться вегетативным растением не один год позволит черенкование

Не всегда дачникам удается найти сорт петунии в магазине, которая росла у них в прошлом сезоне. Чтобы избежать такой ситуации, можно воспользоваться черенкованием. Это позволит сохранить растение в домашних условиях зимой.

Хитрости по размножению петунии

Черенкуют исключительно вегетативную петунию. Нужно отрезать среднюю часть любой веточки, понадобится сантиметров 15. Можно оставить пару листочков. Далее нужно взять торфяную таблетку и воткнуть туда веточку на глубину 1,5 см. Затем накрыть растение, например, пакетом. Укрытие нужно снимать раз в день для проветривания. Через 10 дней его можно убрать совсем.

Перед посадкой торфяные таблетки полить в несколько этапов раствором стимулятора роста. Потребуется две капли вещества на литр жидкости. 

Растение лучше убрать под лампы, например, на шкаф. Ростки можно пересадить в горшки через полтора месяца. 

Также черенки можно посадить в пластиковые стаканчики в дренажным отверстием внизу, куда нужно добавить рыхлой почвы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно подкармливать петунию. 

Полина ИВАНОВА

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