Эпидемия коронавируса в стране может принять неожиданный поворот

Ситуация с коронавирусом на Украине может развиваться по двум сценариям. Один из них предполагает появление "суперинфекции". Об этом рассказал главный санитарный врач Незалежной Виктор Ляшко.

Доктор обратил внимание на то, что сейчас настал сезон, когда активно циркулирует грипп, а в стране растет число зараженных этим заболеванием. Если грипп начнет массово соединятся с COVID-19, то на Украине появится "суперинфекция". В таком случае больные столкнутся с тяжелым течением недуга.

Однако Ляшко в эфире телеканала "112" отметил, что в стране может сложиться противоположная ситуация, как это было в Южном полушарии. При благоприятном сценарии на гриппоподобные заболевания окажет сдерживающий эффект карантин против коронавируса. Он отметил, что необходимо носить маски и перчатки, чтобы обезопасить себя от заражения и инфекцией из Китая, и гриппа.

На Украине сложилась непростая ситуация с коронавирусом – число зараженных растет, а число свободных коек в больницах снижается. В ноябре там действует карантин выходного дня. Такой мерой власти хотят избежать локдауна и удара по экономике.