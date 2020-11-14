"Клуб Эльбрус" запустил акселератор проектов

В мероприятии приняли участие победители и финалисты конкурса "Лидеры России"

Проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" Клуб "Эльбрус" провел встречу по социальному проектированию и запустил акселератор проектов.

Участники сессии прослушали лекции, посетили мастер-классы и интервью с экспертами. "Лидеры России" познакомились с удачным опытом социального проектирования, узнали о возможностях дальнейшего развития своих проектов, получили обратную связь от специалистов, обсудили возможные проблемы.

"Акселерация проектов и соответствующий проект Клуба направлен на повышение количества реализуемых сообществом социальных активностей и ускорение масштабирования существующих успешных практик за счет региональных сообществ самого Клуба и партнерской сети Клуба. Если сейчас мы реализуем 14 проектов и пять новых проектов в год, то с акселератором это количество может достигать 50-70 штук", – отметила руководитель проектного направления клуба "Эльбрус" Евгения Дмитриева.

Дмитриева добавила, что проектная сессия – это стартовое событие для тех, кто подал заявки в акселератор. Таких заявок было 60, из них только 24 пройдут отбор. Участники получат возможность познакомиться с работами друг друга, обсудить типичные ошибки и многое другое. Кроме того, организаторы научат "Лидеров России" емко и ярко презентовать свои идеи.

По словам председателя "Эльбруса" Татьяны Дьяконовой, благодаря акселератору, у Клуба появится возможность взять в работу еще больше проектов. Таким образом "Лидеры России" будут масштабированы по всей стране.

"В 2019 году Клуб реализовал три социальных проекта: "Уроки Лидерства", где Лидеры помогают определиться с профессией и рассказывают о ключевых компетенциях будущего, "Моя родная школа", где победители и финалисты конкурса "Лидеры России" проводят уроки в своих родных школах и "Финансовая грамотность" – программа обучения школьников грамотному планированию бюджета. В этом году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: "Боевая слава", "Доступный театр" и "Делай чудо". Образовательные и социальные проекты Клуба ориентированы на актуальные запросы молодежи. За два года нашей работы к нашим проектам присоединилось более, чем 28 тысяч человек в 60-ти регионах России, – сказала Татьяна Дьяконова.