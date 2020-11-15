Смешные анекдоты на 16 ноября

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– Я сегодня решительно вошел в кабинет шефа и выдвинул ему ультиматум!
– И какой же?
– Либо он мне будет больше платить, либо я пишу заявление об уходе.
– И что, получилось?
– У нас компромисс. Он мне не повышает зарплату, а я остаюсь работать.
– Помни, дорогая, в одиннадцать вечера твоя карета вновь станет тыквой!
– Крестная, ты что-то путаешь! Разве не в двенадцать?
– Прости, Золушка. Новые правила – все закрывается в одиннадцать!
– У меня две новости – отличная и плохая.
– Ну давай с плохой начнем.
– Ладно. Я сняла со счета все твои сбережения и продала твою квартиру.
– А хорошая тогда какая? – спрашивает муж, хватаясь за сердце.
– Я с тобой развожусь!
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