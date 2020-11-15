Смешные анекдоты на 16 ноября

Подборка свежих шуток от "Утро.ру"

Мужик хвастается супруге:



– Я сегодня решительно вошел в кабинет шефа и выдвинул ему ультиматум!

– И какой же?

– Либо он мне будет больше платить, либо я пишу заявление об уходе.

– И что, получилось?

– У нас компромисс. Он мне не повышает зарплату, а я остаюсь работать.

Разговор феи-крестной и Золушки.

– Помни, дорогая, в одиннадцать вечера твоя карета вновь станет тыквой!

– Крестная, ты что-то путаешь! Разве не в двенадцать?

– Прости, Золушка. Новые правила – все закрывается в одиннадцать!

Жена мужу:

– У меня две новости – отличная и плохая.

– Ну давай с плохой начнем.

– Ладно. Я сняла со счета все твои сбережения и продала твою квартиру.

– А хорошая тогда какая? – спрашивает муж, хватаясь за сердце.

– Я с тобой развожусь!