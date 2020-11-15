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Москвичей ждет временное похолодание. Всю неделю, с 16 по 21 ноября, ночью будет мороз до -7 градусов. Дневная температура составит всего один градус тепла. Как отметил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT, во вторник ожидается самая холодная ночь.
При этом потепление начнется уже с субботы. Днем синоптики обещают до пяти градусов тепла. А дальше в Москве установится солнечная погода без осадков.
"..погода будет с солнышком, сухая и днём, в принципе, комфортная. Вообще, этот температурный фон близок к норме",
- сообщил специалист.
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