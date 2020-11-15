Жителям столицы пообещали холодную неделю

Москвичей ждет временное похолодание. Всю неделю, с 16 по 21 ноября, ночью будет мороз до -7 градусов. Дневная температура составит всего один градус тепла. Как отметил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT, во вторник ожидается самая холодная ночь.

При этом потепление начнется уже с субботы. Днем синоптики обещают до пяти градусов тепла. А дальше в Москве установится солнечная погода без осадков.

"..погода будет с солнышком, сухая и днём, в принципе, комфортная. Вообще, этот температурный фон близок к норме",

- сообщил специалист.

