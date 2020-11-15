Погода в Москве: прогноз синоптиков на неделю

Жителям столицы пообещали холодную неделю

Москвичей ждет временное похолодание. Всю неделю, с 16 по 21 ноября, ночью будет мороз до -7 градусов. Дневная температура составит всего один градус тепла. Как отметил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT, во вторник ожидается самая холодная ночь.

При этом потепление начнется уже с субботы. Днем синоптики обещают до пяти градусов тепла. А дальше в Москве установится солнечная погода без осадков.

"..погода будет с солнышком, сухая и днём, в принципе, комфортная. Вообще, этот температурный фон близок к норме",

- сообщил специалист. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Резко поседевший Трамп впервые публично допустил победу Байдена

Президент США не знает, кто войдет в состав новой администрации страны

В Берлине возмутились из-за атаки Германии на Россию

Отношения двух стран оказались хуже некуда на фоне инцидента с Навальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1145 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей