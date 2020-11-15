Володин указал на важность баланса между защитой детей и сохранением семей при принятии поправок в Семейный кодекс

Сейчас идет обсуждение законодательных инициатив

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее озвучил свою позицию по этому вопросу. С принятием обсуждаемый сейчас поправок в Семейный кодекс не стоит спешить, считает он. Крайне важно обсудить нормы законов и приложить усилия для того, чтобы с одной стороны был защищен ребенок, а с другой стороны, чтобы не пострадала семья.



"…чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно",

– отметил Володин в беседе с телеканалом "Россия 24".

Позиция председателя Государственной думы остается неизменной. Как отметил Володин, по регламенту на Совет Госдумы внести предложения может профильный комитет. Однако последнее слово остается за Советом, членами которого являются представители всех фракций. Именно они решают, вынести ли законопроект на пленарное заседание или предложить авторам доработать его.

По словам Володина, которые приводятся на сайте Госдумы, по вопросу поправок планируется дополнительное обсуждение. Планируется привлечь представителей органов опеки, родительского сообщества, специалистов в этой сфере.

В основе принятия решений обязательно должна быть тщательная работа. Которую необходимо вести, сознавая ответственность, подчеркнул Володин.