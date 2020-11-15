Шутка главы государства мгновенно разлетелась в Сети

Владимир Путин ранее провел совещание с военными. В самом начале обсуждения президент пошутил над присутствующими, увидев, как далеко поставили его кресло.



Заняв свое место, Владимир Владимирович иронично поинтересовался – это военные его боятся или его от них решили "уберечь". Глава министерства обороны Сергей Шойгу отшутился в ответ.

"Владимир Владимирович, мы вас боимся",

– сказал он.

Напомним, совещание касалось ядерного оружия России. Сведения, которые обсуждал президент с военными, являются секретными. Поэтому приглашенным нужно было присутствовать лично.

На фоне пандемии коронавируса в резиденции Путина, как и везде, введены меры безопасности. Поэтому всех посадили на безопасном расстоянии друг от друга. О забавном случае рассказали в эфире канала "Россия 1".

Ранее Путин сообщил, что наша страна меняет систему управления ядерными силами. Работа над новым пунктом управления ВС РФ близится к концу. Он будет практически неуязвим для атак извне, заверил глава государства.