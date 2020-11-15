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Владимир Путин ранее провел совещание с военными. В самом начале
обсуждения президент пошутил над присутствующими, увидев, как далеко поставили
его кресло.
Заняв свое место, Владимир Владимирович иронично поинтересовался – это военные его боятся или его от них решили "уберечь". Глава министерства обороны Сергей Шойгу отшутился в ответ.
"Владимир Владимирович, мы вас боимся",
– сказал он.
Напомним, совещание касалось ядерного оружия России. Сведения, которые обсуждал президент с военными, являются секретными. Поэтому приглашенным нужно было присутствовать лично.
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