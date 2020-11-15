Если решение примут, пособия получит определенная категория россиян

Российские власти рассматривают возможность возобновления коронавирусных выплат для семей с детьми на фоне ухудшения эпидобстановки. Такие выплаты осуществлялись весной по распоряжению российского лидера Владимира Путина. Если ситуация продолжит усугубляться, государство снова начнет платить пособия. Однако деньги получат только те, кто действительно в них нуждается.

По словам замглавы комитета Совфеда по соцполитике, прежде чем вернуть детские выплаты, власти проведут тщательный анализ экономического положения страны. Татьяна Кусайко добавила, что сейчас идет разработка плана госбюджета, в который возможно заложат средства на такие пособия.

В свою очередь, глава думского комитета по соцполитике отметил, что сейчас обстановка в России серьезно отличается от того, что происходило в самом начале экономического кризиса, когда были введены нерабочие дни и полная самоизоляция. При этом Ярослав Нилов подчеркнул, что это не значит, что государство не будет оказывать поддержку нуждающимся в этом российским семьям.

По мнению парламентария, которое он озвучил в комментарии изданию URA.RU, такие выплаты нельзя раздавать всем подряд – деньги должны быть переданы только тем семьям с детьми, которые в этом действительно нуждаются.

Кстати, недавно в Минтруде рассказали о повышении материнского капитала. Размер выплат будут увеличивать ежегодно.