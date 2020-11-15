Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

В Польше оскорбительно высказались о России, Москва ответила на выпад; стало известно, кому могут дать новые пособия на детей, а Путин подшутил на военными на совещании. Все, чем запомнился этот день, в нашем дайджесте.

Политика

В Польше бесцеремонно высказались о России, назвав ее главной угрозой для страны и обвинив в стремлении подмочить репутацию. В Москве на выпад уже ответили. Сенатор Алексей Пушков предложил полякам посмотреть в зеркало и поискать причины внутри страны, а не обвинять других в собственных неудачах на политической арене.

Жизнь

Президент Владимир Путин подколол военных на секретном совещании по вооружению. Шутка главы государства попала на видео.

Стало известно, кому положены новые выплаты на детей, если власти примут решения вновь ввести коронавирусные пособия.

Шоу-бизнес

Сегодня СМИ выдали сенсацию о покойном Армене Джигарханяне. Сообщалось, что легендарный актер якобы женился на бывшей супруге Татьяне Власовой незадолго до смерти. Позже эту информацию опровергли.