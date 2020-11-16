Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Великобритания известна своей частой дождливой и ветреной погодой. В этот раз депутат Джонатан Эшворт чуть не пострадал во время интервью, которое проходило в прямом эфире.
На видео заметно, что сначала порывистый ветер чуть не вырывает зонт из рук Эшворта, а после этого на него падает осветительная аппаратура. Шокированный ведущий быстро среагировал, поймав лампу и поставив ее на место. Вывернутый наизнанку зонт из кадра также пропал.
“Это будет один из тех клипов, которые становятся вирусными, без сомнения”, – пошутил Эшворт после произошедшего.
К слову, в эфире Джонатан Эшворт рассуждал о развитии вакцинации COVID-19. Депутат призвал не “заставлять” принимать вакцину, напомнив о законе о вакцинации 1853 года, который привел к “массовым протестам”.
Ранее глава МИД Великобритании обвинил Россию в попытке помешать поиску безопасного средства от коронавируса. Доминик Рааб заявил, что РФ начала кампанию в Интернете против вакцины от COVID-19, которая разрабатывается в Оксфорде.
Полякам подсказали, как найти виновных в подмоченной репутации страны
Народные традиции и суеверия – чем занимались наши предки, а чего старались избегать, чтобы не накликать беду