Точный механизм воздействия еды на организм еще предстоит выяснить

Ученым удалось выяснить, что постоянное употребление куриных яиц может значительно повысить риск развития диабета второго типа.

Эксперты рассказали, что диета – это основной фактор развития диабета, поэтому связь развития болезни с большим количеством яиц в рационе является предметом дискуссий среди учёных.

Однако исследования, которые длились почти 20 лет, смогли доказать, что регулярное употребление 1 яйца в день повышает риск развития диабета аж на 60%. Специалисты из Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета отметили, что среди женщин этот показатель был выше, чем среди мужчин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на British Journal of Nutrition. Но важно другое: риск диабета возрастал прямо пропорционально увеличению употребления в пищу яиц у представителей обоих полов.

Ранее врач-онколог рассказал, как снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта. Так, неправильная диета и несбалансированное питание может привести к развитию опухоли в пищеварительной системе.