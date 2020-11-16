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Как им удается оказаться в доме. не известно. Но бороться с этими переносчиками инфекций нужно и можно. Причем не всегда следует использовать химию.
Что привлекает мух
1. Насекомые скапливаются там, где есть фрукты и овощи, которые очистили и не накрыли, особенно, если они стали портиться.
2. Привлекает этих насекомых и липкий пол.
3. Также мухи слетаются к емкостям с водой
Как избавиться от мух в доме
1. Нужно съедать все очищенные продукты, если остались – прятать их в холодильнике или под крышкой.
2. Следует каждый день мыть полы влажной тряпкой.
3. Раковины, ванны и душевые кабины нужно очищать и протирать насухо.
4. Повесить плотно закрытый пакет с водой туда. где скопились насекомые, и он, отражая солнечные лучи, отпугнет их.
5. Можно также распылить спецспреи и жидкости, только вначале необходимо проверить не нанесут ли они вред живущим в доме людям.
6. Подключите к розетке электрорепеллент – мухи, услышав неприятный для них звук ретируются из помещения.
7. Чтобы не портить вид помещения, вместо привычной ленты-ловушки лучше разместить по дому фигурки из липучки с рисунком – на них приклеившиеся мухи будут не так видны.
Народные средства борьбы с мухами
1. Смешать жидкий мед с кукурузной мукой и оставить на блюдцах там где скапливаются насекомые – они бросятся туда и застрянут.
2. Опрыскать помещение с мухами приготовленным из простых компонентов спреями: в одном – вода и небольшое количество жидкого мыла, в другом – она же и уксус, желательно яблочный.
Перечисленные способы помогут выгнать не только мух. но и некоторых других насекомых-вредителей из жилища.
Ранее "Утро.ру" назвало способы борьбы с тараканами. От одних из самых живучих насекомых можно избавиться и не применяя химических средств.
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