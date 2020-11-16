Как избавиться от мух в доме: несколько способов

Как избавиться от мух в доме: несколько способов
Фото: Paul Whippey/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Назойливые насекомые пробираются в жилище и через москитку

Как им удается оказаться в доме. не известно. Но бороться с этими переносчиками инфекций нужно и можно. Причем не всегда следует использовать химию.

Что привлекает мух

1. Насекомые скапливаются там, где есть фрукты и овощи, которые очистили и не накрыли, особенно, если они стали портиться.

2. Привлекает этих насекомых и липкий пол.

3. Также мухи слетаются к емкостям с водой 

Как избавиться от мух в доме

1. Нужно съедать все очищенные продукты, если остались – прятать их в холодильнике или под крышкой.

2. Следует каждый день мыть полы влажной тряпкой.

3. Раковины, ванны и душевые кабины нужно очищать и протирать насухо.

4. Повесить плотно закрытый пакет с водой туда. где скопились насекомые, и он, отражая солнечные лучи, отпугнет их.

5. Можно также распылить спецспреи и жидкости, только вначале необходимо проверить не нанесут ли они вред живущим в доме людям.

6. Подключите к розетке электрорепеллент – мухи, услышав неприятный для них звук ретируются из помещения.

7. Чтобы не портить вид помещения, вместо привычной ленты-ловушки лучше разместить по дому фигурки из липучки  с рисунком – на них приклеившиеся мухи будут не так видны.

Народные средства борьбы с мухами

1. Смешать жидкий мед с кукурузной мукой и оставить на блюдцах там где скапливаются насекомые – они бросятся туда и застрянут.

2. Опрыскать помещение с мухами приготовленным из простых компонентов спреями: в одном – вода и небольшое количество жидкого мыла, в другом – она же и уксус, желательно яблочный.

Перечисленные способы помогут выгнать не только мух. но и некоторых других насекомых-вредителей из жилища.

Ранее "Утро.ру" назвало способы борьбы с тараканами. От одних из самых живучих насекомых можно избавиться и не применяя химических средств.

Полина ДОРОЖКИНА

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