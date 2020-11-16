Кампания по продвижению волонтерства объединила коммерческие бренды

Кампания по продвижению волонтерства объединила коммерческие бренды
Фото: пресс-служба
Нуждающимся неважно, от лица какой фирмы им окажут помощь

В рамках реализации проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" большие силы были брошены на то, чтобы поддержать волонтерские организации. С этой целью 15 ноября была запущена всероссийская акция, девиз которой "Добро можно делать под любым брендом".

Этот год ознаменован борьбой страны с коронавирусом, поэтому кампания по поддержке волонтеров посвящена противостоянию распространению коронавирусной инфекции.

Как подчеркивают авторы программы, человеку, который попал в беду, совсем не важно, какая фирма окажет ему поддержку. Нуждающемуся в тепле все равно, кто подарит ему куртку, а врачу неважно, на каком авто его отвезут к больному. Материальные ценности отходят на второй план. В условиях разразившегося кризиса главное сейчас – моральная ценность вещей.

К акции #МЫВМЕСТЕ присоединились более 10 тысяч организаций. В макетах рекламы, направленной на популяризацию волонтерской деятельности, видны основные направления, которые реализуются в этой сфере. Речь идет о предоставлении продуктов нуждающимся, а также помощи медикам.

Акция #МЫВМЕСТЕ стартовала весной этого года, в ней приняли участие уже более 130 тысяч добровольцев.

Ольга ФЕДОРОВА

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