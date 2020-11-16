Смешные анекдоты на 17 ноября

Смешные анекдоты на 17 ноября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Приколы от «Утро.ру» поднимут настроение во вторник
  • Гражданин звонит в редакцию газеты и с беспокойством интересуется:

– Вы пишете, что в мире COVID-19 идет на спад. Уточните, что это значит: мы побеждаем инфекцию или просто людей скоро не останется?

  • У одного политолога спрашивают:

- Как поступит Россия, если США ужесточат санкции против нее?
– Откроет еще одну Америку, – отвечает он.

  • Мужчина жалуется врачу:

– Не знаю, что делать. Каждую ночь во сне играю в футбол с ослами.
– Выпишу хорошее лекарство, если сегодня начнете принимать, то уже завтра все ослы из сна исчезнут, – успокаивает врач.
– Может, лучше, чтобы немного позже, а то завтра финал?

  • Отчаявшийся пенсионер написал Деду Морозу:

– Признайся, какой гад просит тебя каждый год о том, чтобы подорожал проезд и горячая вода.

  • – Сыночек, что произошло с твоим лицом? – беспокоится мама.
    – Мне пчела на нос села, – отвечает мальчик
    – Неужели так сильно ужалила?
    – Да нет. Папа ее сразу лопатой пришиб.
  • Один приятель говорит другому:

– Жутко надоел этот карантин. Работаю дома, рядом постоянно дети вертятся. Когда удаленку отменят, буду приходить вечером домой и жаловаться на усталость, а они мне в ответ:
– Да ладно, видели мы, как ты работаешь.

  • Жена просит мужа, чтобы он сходил в магазин.

– Дорогая, на улице ливень такой, что даже собаку туда не выгонишь, – заявляет тот
– Ладно, – соглашается супруга, – так и быть, иди без собаки.

Полина ДОРОЖКИНА

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