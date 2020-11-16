Смешные анекдоты на 17 ноября

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– Вы пишете, что в мире COVID-19 идет на спад. Уточните, что это значит: мы побеждаем инфекцию или просто людей скоро не останется?
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Как поступит Россия, если США ужесточат санкции против нее?
– Откроет еще одну Америку, – отвечает он.
– Не знаю, что делать. Каждую ночь во сне играю в футбол с ослами.
– Выпишу хорошее лекарство, если сегодня начнете принимать, то уже завтра все ослы из сна исчезнут, – успокаивает врач.
– Может, лучше, чтобы немного позже, а то завтра финал?
– Признайся, какой гад просит тебя каждый год о том, чтобы подорожал проезд и горячая вода.
– Жутко надоел этот карантин. Работаю дома, рядом постоянно дети вертятся. Когда удаленку
отменят, буду приходить вечером домой и жаловаться на усталость, а они мне в
ответ:
– Да ладно, видели мы, как ты работаешь.
– Дорогая, на улице ливень такой, что
даже собаку туда не выгонишь, – заявляет тот
– Ладно, – соглашается супруга, – так и быть, иди без собаки.
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