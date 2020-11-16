Смешные анекдоты на 17 ноября

Приколы от «Утро.ру» поднимут настроение во вторник

Гражданин звонит в редакцию газеты и с беспокойством интересуется:

– Вы пишете, что в мире COVID-19 идет на спад. Уточните, что это значит: мы побеждаем инфекцию или просто людей скоро не останется?

У одного политолога спрашивают:

- Как поступит Россия, если США ужесточат санкции против нее?

– Откроет еще одну Америку, – отвечает он.

Мужчина жалуется врачу:

– Не знаю, что делать. Каждую ночь во сне играю в футбол с ослами.

– Выпишу хорошее лекарство, если сегодня начнете принимать, то уже завтра все ослы из сна исчезнут, – успокаивает врач.

– Может, лучше, чтобы немного позже, а то завтра финал?

Отчаявшийся пенсионер написал Деду Морозу:

– Признайся, какой гад просит тебя каждый год о том, чтобы подорожал проезд и горячая вода.

– Сыночек, что произошло с твоим лицом? – беспокоится мама.

– Мне пчела на нос села, – отвечает мальчик

– Неужели так сильно ужалила?

– Да нет. Папа ее сразу лопатой пришиб.

– Мне пчела на нос села, – отвечает мальчик – Неужели так сильно ужалила? – Да нет. Папа ее сразу лопатой пришиб. Один приятель говорит другому:

– Жутко надоел этот карантин. Работаю дома, рядом постоянно дети вертятся. Когда удаленку отменят, буду приходить вечером домой и жаловаться на усталость, а они мне в ответ:

– Да ладно, видели мы, как ты работаешь.

Жена просит мужа, чтобы он сходил в магазин.

– Дорогая, на улице ливень такой, что даже собаку туда не выгонишь, – заявляет тот

– Ладно, – соглашается супруга, – так и быть, иди без собаки.