Утихающую международную шумиху вокруг блогера на Западе решили воскресить с помощью старого дела

Компенсацию в размере 3,5 млн евро решила получить от правительства РФ Марина Литвиненко, вдова скончавшегося в Лондоне в 2006 г. экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В эту сумму, по объяснению женщины, вошли 2 млн евро потерянного дохода, которые супруги Литвиненко могли бы заработать за это время, а также расходы на консультации у психологов, к которым пришлось обращаться, чтобы преодолеть горе утраты.

Александр Литвиненко скончался 14 лет назад, но иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) его жена решила подать сейчас, поскольку к этому ее подвигло дело блогера Алексея Навального. Женщина заявляет, что на ее мужа тоже было совершено покушение:

"Это было химическое оружие, запрещенное оружие поражение",

– заявила она The Guardian. По ее словам, есть доказательства, что преступление было совершено по заказу государства, как и в деле Навального и Скрипалей. Но Литвиненко был первым. Поэтому его вдове так важно отстоять свои права в ЕСПЧ. Но дело, дескать, не только в материальной выгоде: карательные меры должны удержать Россию от подобных тайных убийств в будущем, пишет британское издание. По его данным, интересы женщины безвозмездно представляют американские и британские юристы.

В 2016 г. в Лондоне был представлен доклад, в котором говорилось, что Литвиненко умер от отравления радиоактивным веществом полоний-210. В организации покушения подозревались агенты РФ, однако доказательств этому найдено не было.

Оппозиционному блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа. 22 августа он был перевезен из Омска в немецкий госпиталь "Шаритэ". Западные эксперты заявили об отравлении Навального запрещенным боевым веществом "Новичок". В связи с этим против РФ были введены санкции ЕС. Ответные меры Москвы не заставили себя ждать, что вызвало возмущение в Берлине.