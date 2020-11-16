Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Старикам в России нет смысла работать дольше положенного по возрасту срока, поскольку у сидящих дома пенсионеров больше льгот. На это указал экономист Сергей Жаворонков.
По его мнению, правительство ведет дискриминирующую политику в отношении работающих пенсионеров, отказываясь индексировать им выплаты наравне с неработающими пенсионерами.
"Государство фактически говорит, что работать не выгодно. Пенсионеры вынуждены увольняться, потому что они больше теряют, когда работают",
– приводит URA.RU мнение эксперта.
Повысить интерес пожилых граждан к работе могла бы новая схема льгот пенсионерам. Ранее появилась информация, что в Минтруде подумывают о возвращении звания "Ветеран труда", которое могло бы присуждаться мужчинам с 45-летним стажем и женщинам, отработавшим не менее 40 лет, передает Nation News.
Статус "Ветерана труда" сейчас присваивается гражданам, имеющим ведомственные или государственные знаки отличия при стаже от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом в разных регионах страны льготы и пособия для ветеранов труда отличаются.
Ранее о том, почему работающим пенсионерам отказываются индексировать ежемесячные выплаты, рассказала сенатор.
Искренность Батьки вызвала сомнения
Народные традиции и суеверия – чем занимались наши предки, а чего старались избегать, чтобы не накликать беду