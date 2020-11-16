Работающих пенсионеров заставляют увольняться – эксперт

Работающих пенсионеров заставляют увольняться – эксперт
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
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Старикам в России нет смысла работать дольше положенного по возрасту срока, поскольку у сидящих дома пенсионеров больше льгот. На это указал экономист Сергей Жаворонков.

По его мнению, правительство ведет дискриминирующую политику в отношении работающих пенсионеров, отказываясь индексировать им выплаты наравне с неработающими пенсионерами.

"Государство фактически говорит, что работать не выгодно. Пенсионеры вынуждены увольняться, потому что они больше теряют, когда работают",

– приводит URA.RU мнение эксперта.

Повысить интерес пожилых граждан к работе могла бы новая схема льгот пенсионерам. Ранее появилась информация, что в Минтруде подумывают о возвращении звания "Ветеран труда", которое могло бы присуждаться мужчинам с 45-летним стажем и женщинам, отработавшим не менее 40 лет, передает Nation News. 

Статус "Ветерана труда" сейчас присваивается гражданам, имеющим ведомственные или государственные знаки отличия при стаже от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом в разных регионах страны льготы и пособия для ветеранов труда отличаются.

Ранее о том, почему работающим пенсионерам отказываются индексировать ежемесячные выплаты, рассказала сенатор.

Николай ВИКТОРОВ

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