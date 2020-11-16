Вопрос освоения космоса для Москвы имел сильное политическое значение

Руководство Советского Союза предусматривало во время освоения Луны вариант отказа от запуска станции при вероятности "победы" Вашингтона. Об этом говорится в обнародованном Роскосмосом архиве со стенограммой заседания коллегии Министерства общего машиностроения, состоявшегося в мае 1969 года.

На встрече присутствовал сам глава ведомства Сергей Афанасьев, а также главный конструктор из КБ Лавочкина Георгий Бабикин, обсудивший с госслужащим запланированную в то время отправку станции Е-8-5, которая должна была доставить на Землю грунт после полета на Луну. Штаты же запускали корабль "Апполон-11" с первой высадкой на ее поверхность.

Бабакин отметил, отвечая на вопрос министра о вероятности "проигрыша", что забор грунта позже американцев не станет чем-то существенным. В ответ глава Министерства общего машиностроения заявил, что запуск советской станции имеет крупное политическое значение, и отсутствие первенства для Москвы равноценно провалу на международной арене.

"Если грунтозаборщик начнет вместо грунта лунную атмосферу собирать, это будет позор", – отмечается в тексте документа, обнародованного госкорпорацией.

Е-6-5 была запущена на космодроме Байконур месяц спустя. Запуск оказался неудачным из-за возникшего отказа одного из разгонных блоков. В июле того же года СССР смог запустить станцию "Луна-15", однако спустя 8 дней она разбилась при посадке на лунную поверхность.

Ранее сообщалось, что после Карибского кризиса США приступили к созданию ракет для уничтожения советских спутников.



