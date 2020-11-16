Как повысится минимальный размер пенсии в 2021 году: в Москве дали пояснения

Действующие льготы и пособия сохранятся, подчеркивают власти

Пожилые россияне, постоянно проживающие в Москве в течение 10 и более последних лет, с 1 января 2021 г. будут получать пенсию не меньше 20220 рублей. Об этом сообщил глава столичного департамента труда и соцзащиты Евгений Стружак в понедельник, 16 ноября.

Он отметил, что право на дополнительную прибавку в следующем году впервые получат около 23 тысяч человек, всего же она она коснется примерно 400 тысяч москвичей. Льгота распространяется на неработающих пенсионеров. Сейчас неработающие граждане, проживающие в Москве 10 и более лет, получают от 19,5 рублей.

Кроме того, в 2021 г. на 3,7% проиндексируют выплаты проживающим в Москве ветеранам Великой Отечественной войны и труда, труженикам тыла и реабилитированным, передает "Интерфакс".

Бесплатный проезд на общественном транспорте, субсидии на оплату коммунальных услуг, льготы на обеспечение лекарствами сохранятся.

Ранее было решено, что минимальный размер пенсии для граждан, проживающих в столице менее 10 лет, поднимут в 2021 г. с 12578 руб. до 13496 рублей. В других регионах местные власти устанавливают свой минимальный уровень дохода пенсионера. Так, в Челябинской области с 2021 г. пенсии будут не ниже 9282 руб., в Оренбургской области – от 8561 рубля.

Повышению пенсий будет способствовать новый принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума. Кому в следующем году достанется дополнительная 1 тыс. рублей, эксперты пояснили ранее.