Их повысят уже через несколько месяцев

С января 2021 года платежи за вывоз мусора в России не изменятся, однако летом цены вырастут. Об этом заявил замглавы "Российского экологического оператора" Алексей Макрушин.

Он уточнил, что повышение тарифов происходит один раз в год – 1 июля, передает РИА "Новости". При этом их рост ограничен предельно допустимым индексом.

Макрушин добавил, что стоимость вывоза отходов увеличится приблизительно на 4%, сообщает "Мир24".

Ранее эксперты рассказали, как курс валют влияет на цены в России и как они изменятся в 2021 году.