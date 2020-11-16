Тарифы на вывоз мусора изменятся

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Их повысят уже через несколько месяцев

С января 2021 года платежи за вывоз мусора в России не изменятся, однако летом цены вырастут. Об этом заявил замглавы "Российского экологического оператора" Алексей Макрушин.

Он уточнил, что повышение тарифов происходит один раз в год – 1 июля, передает РИА "Новости". При этом их рост ограничен предельно допустимым индексом.

Макрушин добавил, что стоимость вывоза отходов увеличится приблизительно на 4%, сообщает "Мир24".

Ранее эксперты рассказали, как курс валют влияет на цены в России и как они изменятся в 2021 году.

Карина СИРАЗОВА

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