В больницах закончились места для умерших от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается напряженной. Из-за большого количества умерших пациентов морги в некоторых регионах не справляются с хранением тел. Об ужасной ситуации рассказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

По его словам, сотрудники больниц вынуждены искать дополнительные холодильные камеры, чтобы скончавшихся от коронавируса оставить там до передачи родственникам. Ситуацию ухудшает и то, что зачастую близкие умерших долгое время не забирают тела из-за страха заразиться COVID-19.

В депздраве отметили: ситуация в Ивановской области напряженная, а заболеваемость коронавирусом в ближайшее время не снизится. В регионе понадобился не менее 3 тыс. дополнительных коек для пациентов, поэтому часть медцентров придется перепрофилировать, передает РИА "Новости".

За последние сутки в Ивановской области коронавирус подхватили 149 человек. Всего инфекцией заразились 13 646 жителей региона. Из них 67 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

Тем временем в Бурятии объявили полный карантин. Республика закрылась первой.