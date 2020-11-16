Адвокат убийцы заявил о порочащих его подопечного слухах

Представители защиты историка Олега Соколова, сознавшегося в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подала судебный иск против руководства Первого канала с требованием удалить из соцсетей один из выпусков телепрограммы "Док-ток" с ведущей Ксенией Собчак и экс-возлюбленной обвиняемого Екатериной Пржигодзкой. Такое заявление сделал адвокат фигуранта Александр Торгашев.

Юрист отметил, что подал к Пржигодзкой и телеканалу судебный иск требованием опровержения сведений, которые, по его словам, не соответствуют действительности и порочат имя его подопечного. Выступившая в эфире телепередачи женщина, добавил Торгашев, заявила о пытках, якобы совершенных Олегом Соколовым по отношению к ней 12 лет назад, отмечает телеканал "360".

Сторона обвиняемого также заявляет, что Екатерина Пржигодзкая решила донести до телезрителей соответствующие сведения в интервью ведущей Ксении Собчак в одном из телевыпусков "Док-тока", передает РИА "Новости".

Сама Пржигодзкая заявляла о побоях, утверждая, что Соколов нанес ей увечья в 2008 году. Во время выступления в суде женщина сообщала, что историк проявил крайнюю жестокость и агрессию после ее решения порвать с ним отношения. По словам Екатерины, обвиняемый применил удушение и стал ее избивать, угрожая расправой. Сам Соколов же утверждает, что слова бывшей возлюбленной не соответствуют действительности.

По итогам судебного процесса, начавшегося в 2019 году, Соколов признался в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия.