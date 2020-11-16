Популярные заблуждения могут негативно повлиять на будущий урожай

Каждый огородник руководствуется определенными правилами во время работы на участке. Большую часть информации можно почерпнуть из Интернета. Однако не все публикуемые там статьи оказываются полезными. Иногда они, наоборот, вводят в заблуждение и наносят вред урожаю.

Разберемся, какие ошибки чаще всего допускают огородники.

Ошибка №1. Не надо доверять лунным календарям

Дело в том, что на рост и развитие растений влияет главным образом Солнце. Что касается Луны, то она никак не воздействует на плодородные свойства почвы.

Ошибка №2. Не надо использовать объедки в качестве удобрений

Многие наверняка читали, что удобрить почву можно не только специальными средствами, но и рыбьими костями, яичной скорлупой и другими пищевыми отходами. Однако пользы от этого не так много.

Ошибка №3. Не надо обрабатывать почву средствами от грибковых инфекций

Самые распространенные препараты – йод и медный купорос. Но, как выяснилось, данные средства не помогут избавиться от спор грибков. А вот риск навредить микрофлоре почвы возрастает в несколько раз.

Ошибка №4. Не надо подкармливать растения тем, в чем они не нуждаются

Наверное, каждый огородник хоть раз читал, что некоторые растения нужно удобрять крахмалом или дрожжами. Однако не все посадки любят и переносят такие "угощения".

Ошибка №5. Не надо бояться прибегать к помощи минеральных удобрений

Подобные удобрения не нанесут вреда растениям, а лишь помогут им принести более богатый урожай.

Ошибка №6. Не надо избегать химических средств при борьбе с вредителями

Многие огородники боятся, что химия пропитает плоды, после чего те станут непригодными для потребления. Но наука уже давно скакнула вперед, и стали появляться безопасные для человека препараты. Что касается народных средств, то многие из них не могут похвастаться эффективностью.

Ошибка №7. Не надо преувеличивать эффективность стимуляторов роста

Они действенны только в двух случай: если нужно увеличить энергию прорастания семян или повлиять на корнеобразование саженцев или черенков.

Ранее "Утро.ру" рассказало, про что чаще всего забывают огородники во время подготовки участка к сезону.