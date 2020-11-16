Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Байден может еще сильней ударить по "Северному потоку – 2", а новый президент Молдавии Санду рассказала о курсе в отношении России – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика

Следующим президентом Белоруссии может стать сын Александра Лукашенко. Эксперт заявил, что нынешнему главе ничего не помешает поставить своего наследника на пост.

Ни один из лидеров США не рискнет отменить санкции против "Северного потока – 2". Напротив, Трамп и Байден могут устроить соревнования, кто жестче обложит газопровод ограничениями.

Администрация президента США не намерена продлевать договор СНВ-3.

В России напомнили об ужасающей роли Варшавы во время Второй мировой. Однако рассекретили далеко не все.

Новый президент Молдавии определилась с курсом в отношении России.

Лукашенко намерен отказаться от своих полномочий.

После выборов в США может начаться гражданская война, из-за чего страна потеряет несколько территорий.

Экономика

Изменение курса валют скажется на ценах в России уже в следующем году. Подробности раскрыли в Центробанке.

Благодаря коронавирусу Россия смогла избавиться от конкурентов на газовом рынке.

Победа Байдена грозит рублю обвалом.

Армия

В США объяснили причину покупки Турцией С-400 у России.

F-22 показал уникальные возможности – маневры попали на видео.

Российские миротворцы охладили пыл украинских "ястребов".

В Карабах поехала элита спецназа.



Жизнь

Работающих пенсионеров заставляют увольняться.

Шоу-бизнес

Умер актер из "Папиных дочек".

Лев Лещенко вынужден просить помощь у друзей из-за безденежья.

Ведущим "Время покажет" нашли замену.

Светлаков пожаловался на проблемы с головой после заражения.

Стало известно, что Конкин шесть раз выстрелил в сына. Артист был пьян.