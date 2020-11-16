Деятельность военного пенсионера связали с отравлением Скрипалей

Британцы впали в ярость из-за мягкого приговора гражданину Австрии, который якобы свыше 20 лет сливал России секреты НАТО. В Лондоне возмутились, что 72-летний Мартин Мюллер был отпущен прямо в зале суда.

Как пишет The Telegraph, российский шпион был разоблачен в результате операции европейских спецслужб. По данным издания, австрийский военный пенсионер был весьма ценным агентом Москвы. Сами британцы признались, что именно спецслужбы Соединенного Королевства сдали полковника австрийцам.

По версии Лондона, Мюллер передавал в РФ секреты альянса. Австриец с 2008-го работал в рамках программы "Партнерство ради мира". Потому он имел доступ к различным материалам, включая и секретные. Также полковник сотрудничал непосредственно с элитным подразделением ГУ Генштаба России – часть № 29155, говорится в статье.

Издание напоминает старую западную байку, что это подразделение занимается дестабилизацией в Европе и ликвидирует врагов РФ за рубежом. В частности, военным этой части приписывают операцию в Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Суд над Мюллером проходил за закрытыми дверями. Полковнику назначили три года заключения и сразу же освободили в зале суда, т.к. он положенное время провел в изоляторе. В СМИ предполагали, что такой маленький срок являлся некоей уступкой Москве, а сам австриец был всего лишь "мелкой рыбешкой".

Адвокат Мюллера в суде заявил, что его подопечный передавал сведения, которые касались исключительно внутриавстрийской тематики.

Русский шпион действовал в пользу нашей страны 25 лет, он вышел в отставку в 2013 году. Задержали Мюллера осенью 2018-го.

