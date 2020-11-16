России грозят новые проблемы с потребительскими кредитами

России грозят новые проблемы с потребительскими кредитами
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Количество проблемных долгов увеличится

Аналитики рейтингового агентства S&P заявили о том, что в ближайшем будущем Россию ждет замедление роста выдач новых кредитов. Кроме того, количество проблемных долгов увеличится.

По словам экспертов, темпы здорового роста кредитования достигли максимума. Это говорит о том, что очередной кредитный цикл подошел к концу, передает "РБК".

"В течение года темпы роста розничного кредитования замедлятся до 10-12%, а объем потерь по выданным ссудам, наоборот, начнет увеличиваться", – говорится в публикации.

Что касается проблемных кредитов, то к концу 2020-го года их доля вырастет до 6%. Примечательно, что в начале этого же года показатель составил 4,3%, что стало минимальной долей просрочки за последние десять лет.

На оценки рейтингового агентства повлияло несколько факторов.

"Мы отмечаем не только повышение концентрации домохозяйств с очень высоким уровнем задолженности в некоторых регионах, но и рост числа заемщиков с низким уровнем доходов", – заявили аналитики.

Эксперты акцентировали внимание на том, что качество кредитов остается на уровне благодаря ипотеке. 

Ранее аналитики перечислили риски, которые в себя таят жилищные кредиты по низкой ставке. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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