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Со вторника, 17 ноября, в Симферополе будет действовать новый график подачи воды. В соответствии с ним, жители крымской столицы будут иметь доступ к ресурсу по четыре часа в день.
Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Вода Крыма". Ужесточение графика связано с тем, что ситуация с водой на полуострове остается критической.
Так, со вторника по четверг водой можно будет пользоваться в период с 6 до 8 утра, а затем – с 6 до 8 вечера. С пятницы по воскресенье действует немного иной график: с 6 до 10 вечера, передает "Крыминформ".
Когда нормализуется подача воды – остается только гадать.
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