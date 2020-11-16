В Симферополе ухудшилась ситуация с водой

Это связано с истощением ресурсов на полуострове

Со вторника, 17 ноября, в Симферополе будет действовать новый график подачи воды. В соответствии с ним, жители крымской столицы будут иметь доступ к ресурсу по четыре часа в день.

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Вода Крыма". Ужесточение графика связано с тем, что ситуация с водой на полуострове остается критической.

Так, со вторника по четверг водой можно будет пользоваться в период с 6 до 8 утра, а затем – с 6 до 8 вечера. С пятницы по воскресенье действует немного иной график: с 6 до 10 вечера, передает "Крыминформ".

Когда нормализуется подача воды – остается только гадать. 

Ранее стало известно о том, почему Россия не приняла предложение Украины о поставках воды в Крым. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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