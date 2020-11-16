В России допустили отказ от пенсий ради "социального эксперимента"

В России допустили отказ от пенсий ради "социального эксперимента"
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт заявил, что реальный рост индексаций в стране отсутствует

Реальный рост пенсий в России остается далекой перспективой, на которую сегодня не стоит надеяться. Такое заявление сделал экономист, Владислав Жуковский.

По словам эксперта, пожилое населении России обеспечивают "по остаточному принципу", а поднятие пенсионного возраста не привело к реальному росту индексации, которая останется в пределах низкоуровневой инфляции в 3-4%. Пенсионная система в РФ, добавил Жуковский, выстроена пропорционально: чем больше доход, тем больше индексация.

"Например, депутат с 90-тысячной пенсией получит после индексации сотни тысяч рублей, а токарь или фермер – 300 рублей", – заявил специалист в интервью "Свободной Прессе".

Жуковский добавил, что не стоит ожидать эффекта от повышения пенсионного возраста и перехода на бальную систему. А при молчаливом согласии населения власти в один момент пенсии и вовсе могут отменить "ради социального эксперимента".

"Почему нет? Такой вариант тоже не исключен", – считает эксперт.

Ранее эксперт Виталий Калугин заявил, что запланированное увеличение пенсионных выплат на 6,3% "съест" растущая инфляция, показатели которой сильно разнятся с приводимой в ЦБ статистикой. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время кабмин работает над вопросом индексации пенсий для пожилой категории граждан, которые продолжают работать. 

Егор МАЛКОВ

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При капиталистической системе хозяйственных отношений никакого социально ориентированного государства не может быть, поскольку сама политческая система априори капталилистически ориентирована. И отсутствие идеологической составляющей государства есть идеология анархии, наличие идеологии характеризуется тем или иным порядком и напротив.
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