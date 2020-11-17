Россиян предупредили о сокращении пенсий

Россиян предупредили о сокращении пенсий
Фото: martin schrampf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Начинающая трудовую деятельность молодежь может не рассчитывать на государственное финансовое обеспечение в старости

Граждане России, которые должны выйти на пенсию через 30-35 лет, будут получать денежное пособие от государства меньше, чем нынешние пенсионеры. Об этом предупредил экономист Евгений Гонтмахер.

Сейчас российские пенсионеры получают очень маленькие выплаты. Это известный факт, с которым не спорят даже власти. Но будущие пенсионеры, которые сейчас только-только начинают трудовую деятельность, окажутся в еще более сложном положении, если рассчитывают жить на государственное пособие в старости. Таковые объективные условия начисления пенсий, принятые в РФ.

"Сейчас в России пенсионеров, получающих страховые пенсии, где-то около 40 миллионов человек, а количество работников, за которых платят взносы, – 50 миллионов. И эти цифры сближаются. Лет через 15–20 это соотношение будет один к одному",

приводит "Новая газета" слова экономиста. Выходом при подобной системе может быть или повышение страховых взносов, или сокращение размера выплат. Но поднять взносы – это нанести удар по работодателям, по бизнесу, то есть по экономике в целом. Соответственно, россиянам, которым сейчас около 30 лет, следует реально задуматься о собственном благополучии в старости самостоятельно.

В частности, Гонтмахер рекомендует молодым гражданам покупать недвижимость, пусть даже в кредит, чтобы на пенсии получать стабильный доход от арендаторов. Улучшить материальное положение в старости можно и благодаря покупке акций, передает URA.RU.

Ранее эксперт допустил, что в России могут решиться на "социальный эксперимент" и вовсе отменить пенсии.

О том, как повысятся пенсии в 2021 г., уточнили в ПФР. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Кто возместит убытки "Газпрома" при остановке "Северного потока-2" - мнение эксперта

Для отечественного монополиста "закрытие" проекта не станет катастрофой

В России допустили отказ от пенсий ради "социального эксперимента"

Эксперт заявил, что реальный рост индексаций в стране отсутствует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей