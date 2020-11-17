Россиян предупредили о сокращении пенсий

Начинающая трудовую деятельность молодежь может не рассчитывать на государственное финансовое обеспечение в старости

Граждане России, которые должны выйти на пенсию через 30-35 лет, будут получать денежное пособие от государства меньше, чем нынешние пенсионеры. Об этом предупредил экономист Евгений Гонтмахер.

Сейчас российские пенсионеры получают очень маленькие выплаты. Это известный факт, с которым не спорят даже власти. Но будущие пенсионеры, которые сейчас только-только начинают трудовую деятельность, окажутся в еще более сложном положении, если рассчитывают жить на государственное пособие в старости. Таковые объективные условия начисления пенсий, принятые в РФ.

"Сейчас в России пенсионеров, получающих страховые пенсии, где-то около 40 миллионов человек, а количество работников, за которых платят взносы, – 50 миллионов. И эти цифры сближаются. Лет через 15–20 это соотношение будет один к одному",

– приводит "Новая газета" слова экономиста. Выходом при подобной системе может быть или повышение страховых взносов, или сокращение размера выплат. Но поднять взносы – это нанести удар по работодателям, по бизнесу, то есть по экономике в целом. Соответственно, россиянам, которым сейчас около 30 лет, следует реально задуматься о собственном благополучии в старости самостоятельно.

В частности, Гонтмахер рекомендует молодым гражданам покупать недвижимость, пусть даже в кредит, чтобы на пенсии получать стабильный доход от арендаторов. Улучшить материальное положение в старости можно и благодаря покупке акций, передает URA.RU.

Ранее эксперт допустил, что в России могут решиться на "социальный эксперимент" и вовсе отменить пенсии.

О том, как повысятся пенсии в 2021 г., уточнили в ПФР.