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В понедельник, 16 ноября, состоялась премьера сериала "Перевал Дятлова" – о гибели туристов в феврале 1959 года на Урале. Фильм создавали на основе закрытых материалов дела и биографий участников того похода. Один из актеров рассказал жуткую историю, произошедшую на съемках, а другой указал наиболее реальную, по его мнению, версию трагедии.
Играть людей, погибших при странных обстоятельствах, им было непросто и в то же время ответственно. Оба артиста не верят в мистику и считают, что туристы погибли по естественным причинам. При этом воплотивший в картине образ Игоря Дятлова Иван Мулин испытал настоящий ужас в один из моментов, не попавших на камеру.
Актеры сериала "Перевал Дятлова" услыхали поблизости волчий вой, насквозь пронизывающий холодом. Хищник находился всего в 30 м от дома, на крыльцо которого они вышли, когда послышались эти леденящие душу звуки.
Сериал снимали не там, где происходили события, а на Алтае. Мулин назвал это место паранормальной зоной, так как из загаданных в нем артистами событий по возвращении в Москву сбылись четыре.
Евгений Антропов, исполнивший роль другого участника похода – Александра Колеватова, – сообщил "ПолитЭксперту", что из всех версий гибели туристов самая возможная – о жестоком убийстве группы Дятлова спецагентами с Запада, якобы заброшенными в СССР для получения образцов одежды работников, занятых в советской ядерной программе.
Поход туристов в Уральских горах должен был сбить шпионов со следа. Главным действующим лицом являлся Семен Золотарев – на него была возложена основная задача, писал в своей книге автор версии Алексей Ракитин.
Ранее в Сети были опубликованы новые фото туристов, погибших на перевале Дятлова в 1950 году. Снимки шокировали: на них были видны вырванные глаза, снятая кожа и жуткие обморожения.
Группа туристов возглавляемая Игорем Дятловым 2 февраля 1959 года отправилась в лыжный поход по Северному Уралу и погибла при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Загадочная смерть не дает покоя исследователям уже много лет. За последние годы появилось еще больше новых версий, имеющих под собой реальные доказательства.
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