Актер рассказал о мистике на съемках сериала "Перевал Дятлова"

Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Сыгравший руководителя погибшей экспедиции артист испытал потрясение

В понедельник, 16 ноября, состоялась премьера сериала "Перевал Дятлова" – о гибели туристов в феврале 1959 года на Урале. Фильм создавали на основе закрытых материалов дела и биографий участников того похода. Один из актеров рассказал жуткую историю, произошедшую на съемках, а другой указал наиболее реальную, по его мнению, версию трагедии.

Играть людей, погибших при странных обстоятельствах, им было непросто и в то же время ответственно. Оба артиста не верят в мистику и считают, что туристы погибли по естественным причинам. При этом  воплотивший в картине образ Игоря Дятлова Иван Мулин испытал настоящий ужас в один из моментов, не попавших на камеру.

Актеры сериала "Перевал Дятлова" услыхали поблизости волчий вой, насквозь пронизывающий холодом. Хищник находился всего в 30 м от дома, на крыльцо которого они вышли, когда послышались эти леденящие душу звуки.

Сериал снимали не там, где происходили события, а на Алтае. Мулин назвал это место паранормальной зоной, так как из загаданных в нем артистами событий по возвращении в Москву сбылись четыре.

Евгений Антропов, исполнивший роль другого участника похода – Александра Колеватова, – сообщил "ПолитЭксперту", что из всех версий гибели туристов самая возможная – о жестоком убийстве группы Дятлова спецагентами с Запада, якобы заброшенными в СССР для получения образцов одежды работников, занятых в советской ядерной программе.

Поход туристов в Уральских горах должен был сбить шпионов со следа. Главным действующим лицом являлся Семен Золотарев – на него была возложена основная задача, писал в своей книге автор версии Алексей Ракитин.

Ранее в Сети были опубликованы новые фото туристов, погибших на перевале Дятлова в 1950 году. Снимки шокировали: на них были видны вырванные глаза, снятая кожа и жуткие обморожения.

Группа туристов возглавляемая Игорем Дятловым 2 февраля 1959 года отправилась в лыжный поход по Северному Уралу и погибла при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Загадочная смерть не дает покоя исследователям уже много лет. За последние годы появилось еще больше новых версий, имеющих под собой реальные доказательства.  

Полина ДОРОЖКИНА

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