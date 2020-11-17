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Ежемесячные денежные пособия на детей от 3 до 7 лет будут выплачены всем, кому положены. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить на эти цели дополнительно 62 млрд рублей. Деньги уже отправлены в регионы.
Решение материально помочь семьям с детьми от 3 до 7 лет ранее принял президент Владимир Путин. Решение действует с 1 января 2020 г., но поступать пособия начали с 1 июня 2020 года.
Как пояснили в правительстве, дополнительные деньги потребовались из-за увеличения количества детей, попадающих под условия выделения материальной поддержки.
Выплаты положены семьям с низким уровнем дохода. Обратиться за пособием родители должны сами, оформив заявку в МФЦ или через портал Госуслуг.
Размер пособия составляет около 5,5 тыс. на ребенка в месяц, но точная сумма зависит от места постоянного проживания родителей с детьми, поскольку выплата должна составлять половину прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе.
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