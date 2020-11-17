Смешные анекдоты на 18 ноября

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– Дорогой, как бы ты поступил, если бы я стала тонуть?
– Бросился бы в соседний город за помощью.
– Так ведь это ужасно далеко!
– Для тебя, милая, я бы и намного дальше побежал.
– Бабка твоя жива?
– Да.
– Тогда лучше меня зажарь.
– Что произошло? – интересуется дежурный.
– Там две девушки за меня дерутся.
– И в чем проблема?
– Побеждает некрасивая!
Ночью в одну из квартир позвонили.
– Кто там? – спрашивают из-за двери.
– Воры, давай нам 100 килограммов золота.
– А 105 подойдет? – интересуется хозяин и, получив, утвердительный ответ, обращается к дочке:
– Ниночка, золотце, вставай, за тобой наконец-то пришли.
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