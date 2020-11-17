Смешные анекдоты на 18 ноября

Смешные анекдоты на 18 ноября
Фото: pixabay.com
В эту среду развеселит подборка забавных историй от "Утро.ру"
  • Жена – мужу:

– Дорогой, как бы ты поступил, если бы я стала тонуть?
– Бросился бы в соседний город за помощью.
– Так ведь это ужасно далеко!
– Для тебя, милая, я бы и намного дальше побежал.

  • Пришел старик к морю, забросил сеть и выловил золотую. Она его спрашивает:

– Бабка твоя жива?
– Да.
– Тогда лучше меня зажарь.

  • Молодой человек прибегает в полицию.

– Что произошло? – интересуется дежурный.
– Там две девушки за меня дерутся.
– И в чем проблема?
– Побеждает некрасивая!

  • Женщина жалуется врачу:
    – Яблочная диета, которую вы мне посоветовали, не помогает!
    – А вы едите мытые яблоки?
    – Естественно.
    – Тогда попробуйте употреблять грязные.
  • Теща кричит зятю:
    – Брось газету, иди грядки полей!
    – Мама, но на улице идет дождь.
    – Ничего страшного, можешь надеть плащ.
  • Прапорщик просит выйти из строя тех солдат, которые хотят поехать копать картошку. Таких оказалось лишь двое
    – Хвалю, бойцы, – говорит он и продолжает: - остальные отправляются туда же пешком.

  • Ночью в одну из квартир позвонили.
    – Кто там? – спрашивают из-за двери.
    – Воры, давай нам 100 килограммов золота.
    – А 105 подойдет? – интересуется хозяин и, получив, утвердительный ответ, обращается к дочке:

    – Ниночка, золотце, вставай, за тобой наконец-то пришли.

Полина ДОРОЖКИНА

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