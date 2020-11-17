Смешные анекдоты на 18 ноября

В эту среду развеселит подборка забавных историй от "Утро.ру"

Жена – мужу:

– Дорогой, как бы ты поступил, если бы я стала тонуть?

– Бросился бы в соседний город за помощью.

– Так ведь это ужасно далеко!

– Для тебя, милая, я бы и намного дальше побежал.

Пришел старик к морю, забросил сеть и выловил золотую. Она его спрашивает:

– Бабка твоя жива?

– Да.

– Тогда лучше меня зажарь.

Молодой человек прибегает в полицию.



– Что произошло? – интересуется дежурный.

– Там две девушки за меня дерутся.

– И в чем проблема?

– Побеждает некрасивая!

Женщина жалуется врачу:

– Яблочная диета, которую вы мне посоветовали, не помогает!

– А вы едите мытые яблоки?

– Естественно.

– Тогда попробуйте употреблять грязные.

Теща кричит зятю:

– Брось газету, иди грядки полей!

– Мама, но на улице идет дождь.

– Ничего страшного, можешь надеть плащ.