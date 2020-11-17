Ремонт электропроводки придется делать за свой счет

Обязательная проверка качества электрической проводки в квартирах будет похожа на проверку газовых систем – специалист придет в назначенный день и за пару минут все осмотрит. Платить за это гражданам не придется. А вот за устранение выявленных недостатков владельцам недвижимости придется выложить деньги из собственного кармана.

Ремонт электропроводки может быть оплачен из средств, которые граждане перечисляют в фонд капитального ремонта. Но только в том случае, если замена проводов и новая разводка электрики требуется во всем доме. Если же проблемы с электропроводкой обнаружены в отдельно взятом жилье, устранять нарушения собственнику придется за свой счет, пояснил эксперт по жилищному праву Виктор Федорук.

"Внутри квартиры вам никто ничего бесплатно делать не будет. Вам скажут: или мы вам обрежем право пользоваться светом, или вы заплатите деньги и наймете кого-то, кто заменит проводку",

– предупредил эксперт.

Ранее стало известно, что в Минстрой РФ поступило предложение ввести обязательные проверки состояния электропроводки во всех жилых помещениях, сообщает URA.RU. Это должно снизить риск пожаров.

Недавно большая трагедия произошла в Подмосковье. Семья ученого погибла огне, вспыхнувшем ночью из-за неисправной проводки. Аналогичные случаи происходят по всей стране.