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В Вильнюсе неизвестные бросили картошку на территорию посольства Белоруссии.
Инцидент произошел в воскресенье вечером, около 19:00-19:30 часов по местному времени, сообщило агентство "Sputnik Литва".
"Неизвестные забросили картошку на территорию посольства Белоруссии на улице Миндауго", – говорится в заявлении.
Точные обстоятельства произошедшего не сообщаются, дипломатическое представительство пока никак не прокомментировало инцидент. В пресс-службе полиции Литвы добавили, что расследование уже идет, а полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Напомним, что Литва не признала итоги белорусских выборов. Позже Сейм заявил, что считает президентом РБ Светлану Тихановскую. Вильнюс также призвал Москву не вмешиваться в дела Белоруссии и не оказывать поддержку Александру Лукашенко, предупредив о возможных санкциях.
Позже глава РБ заявил, что главы Союзного государства обдумывают, как перенаправить белорусские нефтепродукты и другие товары с прибалтийских маршрутов на Россию.
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