Неизвестные забросали посольство Беларуси в Вильнюсе картошкой

Неизвестные забросали посольство Беларуси в Вильнюсе картошкой
Фото: jspix/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося

В Вильнюсе неизвестные бросили картошку на территорию посольства Белоруссии.  

Инцидент произошел в воскресенье вечером, около 19:00-19:30 часов по местному времени, сообщило агентство "Sputnik Литва". 

"Неизвестные забросили картошку на территорию посольства Белоруссии на улице Миндауго", – говорится в заявлении. 

Точные обстоятельства произошедшего не сообщаются, дипломатическое представительство пока никак не прокомментировало инцидент. В пресс-службе полиции Литвы добавили, что расследование уже идет, а полиция выясняет обстоятельства случившегося.  

Напомним, что Литва не признала итоги белорусских выборов. Позже Сейм заявил, что считает президентом РБ Светлану Тихановскую. Вильнюс также призвал Москву  не вмешиваться в дела Белоруссии и не оказывать поддержку Александру Лукашенко, предупредив о возможных санкциях. 

Позже глава РБ заявил, что главы Союзного государства обдумывают, как перенаправить белорусские нефтепродукты и другие товары с прибалтийских маршрутов на Россию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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