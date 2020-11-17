Как отмыть кружки от въевшихся пятен кофе и чая: простой и эффективный способ

Как отмыть кружки от въевшихся пятен кофе и чая: простой и эффективный способ
Фото: Michael Nitzschke/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Посуда вновь станет чистой буквально за несколько минут

Горячий кофе или ароматный чай помогают взбодриться с утра, однако порой эти напитки оставляют налет на кружках, который очень тяжело отмыть. И даже после замачивания пятна могут оставаться и портить внешний вид посуды. Да и пить из грязной чашки не так приятно. Однако есть проверенный временем способ, который заставит чашки вновь блестеть. 

Для приготовления средства понадобятся 4 ингредиента: лимонный сок, сода, жидкость для мытья посуды и горячая вода. 

Для начала нужно нанести лимонный сок на пятна. Можно просто по краям выдавить лимон, оставить на пару минут, а после залить горячую воду. Далее кружку нужно оставить на 5-7 минут, а затем помыть ее с добавлением средства для мытья посуды. 

Если пятна слишком сложные и не отходят, тогда сок лимона следует заменить на пищевую соду. Также можно смешать два ингредиента: на столовую ложку соды добавить несколько капель сока, а после повторить действия, описанные выше.

Такую процедуру следует повторять пару раз в месяц, чтобы пятна не успевали въедаться, портя тем самым внешний вид посуды. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как легко очистить ванну и раковину добела с помощью соды. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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