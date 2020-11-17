Поручить этот вопрос рекомендовано оппозиционеру Медведчуку

Украина может начать сама производить вакцину от коронавируса. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Он рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому командировать в Москву главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который сможет обо всем договориться и спасти украинцев.

"Если Медведчук смог договориться о поставках российской вакцины, то он сможет договориться и о производстве этой вакцины на Украине",

– заявил Кузьмин в эфире украинского канала ZIK.

По словам нардепа, Киев закупает в РФ медикаменты, оборудование, топливо. Поэтому его отказ от российской вакцины от COVID-19, по меньшей мере, непонятен и явно сделан не в целях заботы о здоровье украинцев.

В октябре 2020 г. Медведчук встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и попросил его о поставках вакцины на Украину. Глава РФ сообщил, что такая возможность есть, но власти Незалежной должны направить официальную заявку. Зеленский делать это отказался.

Ситуация с коронавирусом на Украине сейчас заметно ухудшается. С 11 ноября режим чрезвычайной ситуации дополнен "карантином выходного дня". Президент страны Зеленский тоже заразился коронавирусом, однако лечится в VIP-условиях.