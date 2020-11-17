На Москву и Подмосковье обрушатся ледяные дожди

Температура воздуха опустится до +2°C

Ледяные дожди начнутся в Центральной России, после чего придут в Москву и Подмосковье. 

В ночь на предстоящий четверг температура воздуха достигнет +0,2-+2°C, пишет РИА "Новости". В такой ситуации снег начнет переходить в мокрый снег, а затем – в ледяной дождь. 

В Подмосковье ледяной дождь начнется вечером 18 ноября, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"На дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи вероятны отложения льда толщиной 0,5-1,5 миллиметров", – предупреждают синоптики. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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