"Полная чушь": в Кремле прокомментировали "оскорбительные" слова Путина

"Полная чушь": в Кремле прокомментировали "оскорбительные" слова Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистов призвали не верить в то, что обидные фразы звучали от президента

Владимир Путин не мог оскорбительно высказываться в соцсетях, так как он ими не пользуется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков,

Любые фразы, которые помещены на таких сайтах и присываются президенту, наверняка выдуманы, ответил его пресс-секретарь на вопрос об одной из подобных записей. Речь шла о якобы принадлежащей главе нашей страны фразе "Немцы слепо пойдут за Меркель – так же, как они шли за Гитлером в 39-м году".

Песков также обратился к европейским журналистам с просьбой  не верить таким публикациям. И назвал подобную информацию "абсолютной чушью".

Владимира Владимировича  нет в соцсетях, заверил пресс-секретарь президента, передает РИА "Новости". 

Точная информация о словах президента поступает только из Кремля. Там же могут и подтвердить или опровергнуть ее, отметил Песков, пишет РИА ФАН

В начале прошлого месяца "Утро.ру" вспомнило самые громкие высказывания Владимира Путина. Обычно сдержанный в выражениях российский лидер иногда позволял себе резкие, но справедливые заявления.

Полина ДОРОЖКИНА

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