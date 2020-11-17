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Владимир Путин не мог оскорбительно высказываться в соцсетях, так как он ими не пользуется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков,
Любые фразы, которые помещены на таких сайтах и присываются президенту, наверняка выдуманы, ответил его пресс-секретарь на вопрос об одной из подобных записей. Речь шла о якобы принадлежащей главе нашей страны фразе "Немцы слепо пойдут за Меркель – так же, как они шли за Гитлером в 39-м году".
Песков также обратился к европейским журналистам с просьбой не верить таким публикациям. И назвал подобную информацию "абсолютной чушью".
Владимира Владимировича нет в соцсетях, заверил пресс-секретарь президента, передает РИА "Новости".
Точная информация о словах президента поступает только из Кремля. Там же могут и подтвердить или опровергнуть ее, отметил Песков, пишет РИА ФАН.
В начале прошлого месяца "Утро.ру" вспомнило самые громкие высказывания Владимира Путина. Обычно сдержанный в выражениях российский лидер иногда позволял себе резкие, но справедливые заявления.
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