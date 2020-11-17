Журналистка из Великобритании похвалила российскую медицину

Журналистка из Великобритании похвалила российскую медицину
Ксения Батанова. Фото: www.facebook.com/ksenia.batanova
Ей не удалось нормально обследоваться за рубежом

Ведущая BBC Ксения Батанова, которая сейчас живет в Великобритании, осталась недовольна бесплатной медициной. Она обругала местную Национальную службу здравоохранения (NHS), заявив, что впоследствии будет лечится на родине, в России.

Журналистка пожаловалась, что за те деньги, которые она регулярно вносит на счет британского Минздрава, ей не удалось получить нормального обследования. Реальную поддержку оказывает только National Trust, куда теперь Батанова и планирует делать пожертвования.

Лечится же ведущая собирается в России. "Так можно мне свои налоги направить туда, где я правда получаю помощь? Бесит" – написала вышедшая из себя Ксения в "Фейсбук".

С журналисткой согласились не все. Некоторые отметили в комментариях, что подобную ситуацию можно встретить везде, а из-за коронавируса проблемы с медпомощью есть и в России: "Боюсь вы заблуждаетесь... но это выбор каждого", "(Да так везде вроде сейчас) и за платно и за бесплатно".

Однако один из комментаторов, наоборот, похвалил российских врачей, в то время как испанские специалисты занимались довольно "экспериментальным" лечением: "Я какие-то конского размера налоги в Испании платила, где в итоге государственная медицина меня довела до инвалидного кресла".

Напомним, что российские ученые работают над созданием третьей вакцины от коронавируса. А вот американский препарат обернулся неприятными последствиями для испытуемых.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Россию ожидают новые санкции с приходом Байдена к власти

Киеву американцы пришлют летальное оружие

Путин напугал западных инвесторов из-за парниковых выбросов

Отсутствие в РФ четкого плана по борьбе с промышленным загрязнением воздуха делает нашу страну непривлекательной для Старого Света

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1157 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей