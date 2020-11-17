Ей не удалось нормально обследоваться за рубежом

Ведущая BBC Ксения Батанова, которая сейчас живет в Великобритании, осталась недовольна бесплатной медициной. Она обругала местную Национальную службу здравоохранения (NHS), заявив, что впоследствии будет лечится на родине, в России.

Журналистка пожаловалась, что за те деньги, которые она регулярно вносит на счет британского Минздрава, ей не удалось получить нормального обследования. Реальную поддержку оказывает только National Trust, куда теперь Батанова и планирует делать пожертвования.

Лечится же ведущая собирается в России. "Так можно мне свои налоги направить туда, где я правда получаю помощь? Бесит" – написала вышедшая из себя Ксения в "Фейсбук".

С журналисткой согласились не все. Некоторые отметили в комментариях, что подобную ситуацию можно встретить везде, а из-за коронавируса проблемы с медпомощью есть и в России: "Боюсь вы заблуждаетесь... но это выбор каждого", "(Да так везде вроде сейчас) и за платно и за бесплатно".

Однако один из комментаторов, наоборот, похвалил российских врачей, в то время как испанские специалисты занимались довольно "экспериментальным" лечением: "Я какие-то конского размера налоги в Испании платила, где в итоге государственная медицина меня довела до инвалидного кресла".

Напомним, что российские ученые работают над созданием третьей вакцины от коронавируса. А вот американский препарат обернулся неприятными последствиями для испытуемых.