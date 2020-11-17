"Мелкая пакость": в Москве оценили "арест" Киевом российских самолетов

"Мелкая пакость": в Москве оценили "арест" Киевом российских самолетов
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
На Крымском полуострове устали наблюдать за работой виртуальной прокуратуры АРК

Решение мифической украинской прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя, наложившей арест на 44 российских самолета за полеты на полуостров, являются всего лишь "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы". Так прокомментировал свежую новость с берегов Днепра глава Республики Сергей Аксенов.

По его словам, никакого влияния на работу отечественных авиакомпаний шаги киевского режима не оказывают.

"Ранее Украина уже "арестовывала" российские самолеты, но они как летали, так и летают. И будут летать всегда, невзирая на "заклинания" украинских "шаманов" в прокурорских мундирах и судейских мантиях", - написал Аксенов в "ВКонтакте".

Он считает, что конкретные должностные лица и персонажи Незалежной, которые штампуют подобные "неправовые, неадекватные и откровенно пиратские" решения, должны отвечать по законам РФ.

Главу Крыма также поддержал депутат Госдумы от Республики Руслан Бальбек, заметивший, что подобное громкое заявление из Киева – это простой отчет на бумаге о проделанной работе: полеты запрещены, самолеты "арестованы".

"Судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной", – цитирует РИА "Новости" крымского парламентария.

В реальности же все лайнеры продолжают летать на полуостров, симферопольская воздушная гавань работает, туристы прибывают в регион на отдых.

В последний раз украинские деятели прокуратуры отчитывались об "аресте" 65 российских самолетов, совершавших рейсы в Крым, в начале сентября текущего года.
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Россию ожидают новые санкции с приходом Байдена к власти

Киеву американцы пришлют летальное оружие

Путин напугал западных инвесторов из-за парниковых выбросов

Отсутствие в РФ четкого плана по борьбе с промышленным загрязнением воздуха делает нашу страну непривлекательной для Старого Света

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1157 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей