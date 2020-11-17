На Крымском полуострове устали наблюдать за работой виртуальной прокуратуры АРК

Решение мифической украинской прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя, наложившей арест на 44 российских самолета за полеты на полуостров, являются всего лишь "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы". Так прокомментировал свежую новость с берегов Днепра глава Республики Сергей Аксенов.

По его словам, никакого влияния на работу отечественных авиакомпаний шаги киевского режима не оказывают.

"Ранее Украина уже "арестовывала" российские самолеты, но они как летали, так и летают. И будут летать всегда, невзирая на "заклинания" украинских "шаманов" в прокурорских мундирах и судейских мантиях", - написал Аксенов в "ВКонтакте".

Он считает, что конкретные должностные лица и персонажи Незалежной, которые штампуют подобные "неправовые, неадекватные и откровенно пиратские" решения, должны отвечать по законам РФ.

Главу Крыма также поддержал депутат Госдумы от Республики Руслан Бальбек, заметивший, что подобное громкое заявление из Киева – это простой отчет на бумаге о проделанной работе: полеты запрещены, самолеты "арестованы".

"Судя по тону заявления, они уже стоят в киевском аэропорту опечатанные и с приставленной охраной", – цитирует РИА "Новости" крымского парламентария.

В реальности же все лайнеры продолжают летать на полуостров, симферопольская воздушная гавань работает, туристы прибывают в регион на отдых.