Общепризанные проявления не всегда говорят о наличии недуга

Британские онкологи рассказали о скрытых признаках, которые могут указывать на наличие опухоли в легких. Специалисты выделили пять малоизвестных симптомов, на которые следует обратить внимание.

Так, к первому признаку медики отнесли изменение кончиков пальцев – при развитии рака в груди они могут менять свою форму и сгибаться. По мнению экспертов, самая вероятная причина – снижение уровня кислорода в крови, что часто указывает на опухоль в жизненно важных органах.

Крайне рекомендуется посетить медика при отеке лица – такая симптоматика может дать о себе знать вследствие распространения недоброкачественной опухоли на ближайшие лимфаузлы или развития обструкции верхней полой вены (большая вена в груди – прим. Ред.).

Еще одним признаком медики из Великобритании назвали боли в области плеч и спины – считается, что заболевания в легких начинаются с дискомфорта в районе грудной клетки.

Также специалисты выделили ничем не объяснимое похудение на несколько килограммов, что вполне может быть "первым признаком" заболевания.

"Это означает потерю веса без увеличения количества физических упражнений, диеты или чрезмерного стресса", – уточняет Express.

Как отмечают ученые, резкое похудение без внешних факторов может происходить при раке легких, желудка и пищевода.

И, наконец, онкологи выделили повторное появление инфекционной болезни в грудной клетке, что также может говорить о наличии рака.

Ранее гематолог Алексей Масчан рассказал о признаках рака крови, которые многие по ошибке принимают за симптомы ОРВИ.