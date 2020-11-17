Что случилось сегодня: последние новости на 17 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 17 ноября
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Россиян предупредили о сокращении пенсий, а на Украине наложили арест на российские самолеты – эти и другие новости в ежедневной подборке.

Политика 

Эрдоган продинамил Помпео после скандала с российскими С-400.

Американские журналисты прогнозируют уничтожение "Северного потока – 2" после прихода Байдена к власти. 

Барак Обама принизил Россию. Он уверяет, что страна не имеет права носить звание "сверхдержавы". Однако позже экс-президента поставили на место. 

Минск разорвал диалог с Евросоюзом. 

Распад России связали с отказом от Курил и Крыма. 

Одна из главных госорганизаций Украины признала Крым российским. 

Путин указал на главную мировую проблему с помощью русской поговорки. 

В России резко ответили нацелившимся на Крым туркам. 

Киев наложил арест на российские самолеты, выполнявшие рейсы в Крым. На полуострове оценили действия украинских властей. 

Экономика

Закрытие торгового представительства сильно ударит по Украине. 

Как вакцинация от коронавируса скажется на курсе мировых валют? Экономист озвучил неутешительный прогноз. 

Армия

Европейцы потеряли два спутника из-за украинского двигателя.

Стали известны подробности и "китайском Су-57". Новый истребитель будет также похож на американский F-22. 

Россия отправит подлодки в Судан.

Британский вертолет открыл огонь по своим же военным. 

Жизнь

Россиян предупредили о сокращении пенсий. Изменения коснуться тех, кто еще не успел на нее выйти. 

В квартирах могут обязать менять проводку за свой счет.

Шоу-бизнес

В Москве прошли похороны Джигарханяна. Подробности в материале "Утро.ру". 

Поклонники просят помочь страдающему Владу Сташевскому. 

Умер известный советский режиссер. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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