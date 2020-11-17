Спецслужбы Незалежной выбивают из задержанных "показания" о работе на ФСБ

Служба безопасности Украины продолжает противоправные действия на территории страны. Ее сотрудники похищают граждан по всей Незалежной, затем отвозят их в секретные тюрьмы. Там несчастных пытают до тех пор, пока они или дадут признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами ДНР или ФСБ, или их убивают. Некоторые просто умирают, не выдержав истязаний. Об этом рассказал на ютуб-канале "Голос правды" бывший сотрудник СБУ, подполковник Василий Прозоров.

"Я столкнулся с тайной тюрьмой СБУ лично, в Мариуполе, на мариупольском аэродроме – печально известная "Библиотека". Я знаю ее плотно, и, можно сказать, "от истоков". А в отношении других у меня мало информации", – заметил в интервью ветеран спецслужбы.

По его словам, еще одна секретная тюрьма находится на базе экс-следственного изолятора Харьковского управления СБУ с толстыми стенами и решетками.

"Человек, попадая туда, исчезает, и его можно пытать, а также не идет срок заключения, никаких процессуальных норм, он не может написать жалобу, не может приехать прокурор с проверкой, а значит, с человеком можно делать все что угодно, вплоть до летального исхода, и тебе за это ничего не будет", – подчеркнул Прозоров.



Подполковник сообщил, что он стал свидетелем убийства в мариупольской узнице эсбэушниками двух задержанных, назвав эту тему тяжелой. Он утверждает, что выбитые в результате пыток "показания" в "Библиотеке" оформлялись в протоколы без внесения даты. Потом несчастного вывозили куда-нибудь на трассу, отпускали и снова задерживали уже для официального оформления протоколов.

"Просто к тому моменту у них на руках были подписанные им признательные показания в работе, скажем, на МГБ ДНР или ФСБ России", – пояснил бывший сотрудник СБУ.

Напомним, о существовании в Незалежной подобия американского Гуантанамо известно даже в Организации объединенных наций. Еще в 2016 г. представители ООН заявляли, что в ряде областях Украины пытки стали "обычным делом". В частности, сотрудники СБУ не брезгуют использовать против задержанных электрошокеры и молотки во время допроса.

В 2018 г. украинские правозащитники и журналисты провели собственное расследование и рассказали о существовании тайных тюрем, где применялись пытки, в отношении "сепаратистов" в помещениях СБУ в Харькове, Краматорске и Изюме.

