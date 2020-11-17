Еще одного предполагаемого убийцу "колбасного короля" задержали

Мужчину отправили на допрос

Следователям удалось задержать второго подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова в Подмосковье. Об этом сообщили в СК.

В ближайшее время предполагаемого преступника допросят следователи, рассказала АГН "Москва" старший помощник Ольга Врадий.

Напомним, что убийство произошло в начале ноября. Владельца компании "Мясная империя" застрелили из арбалета в его собственной бане. Первого подозреваемого поймали в тот же день, однако со следователями он разговаривать отказался.

Второму преступнику удалось скрыться. Его нашли 17 ноября уже в другом регионе, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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