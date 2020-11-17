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Укроп всегда остается одной из самых любимых приправ к салатам – многие дачники используют его как в свежем виде, так и в засушенном в зимнее время года. А для того, чтобы укроп всходил раньше на 2-3 недели, опытные садоводы практикуют посев зелени под зиму.
Такой способ стоит применять лишь после устойчивых заморозков, чтобы семена не стали прорастать раньше срока и дали хороший всход весной.
1. Выберите место
Прежде всего, необходимо определиться с местом для посадки. Лучше всего выбирать теплые грядки, которые необходимо вскопать примерно на 30 сантиметров. Сначала нужно уложить органику, а затем присыпать ее мочевиной для скорого разложения.
2. Присыпьте грядку землей с компостом
Поверхность засыпается землей, которая смешивается с компостом в пропорции 2 килограмма на один квадрат. Для посева подойдут раннеспелые семена.
3. Приготовьте раствор с семенами
Заготовьте перед посевом кисель из крахмала картофеля – размешайте три столовые ложки на 0,5 литра воды. После этого кисель должна охладиться. В полученный раствор засыпаются семена.
4. Засыпьте семена
Приготовьте на грядах бороздки с 3-сантиметровой глубиной. Разлейте по ним кисель с семенами. Засыпьте ямки сухой почвой, слегка уплотните ладонями и укройте.
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