Правильный подзимний посев обеспечит хороший всход

Укроп всегда остается одной из самых любимых приправ к салатам – многие дачники используют его как в свежем виде, так и в засушенном в зимнее время года. А для того, чтобы укроп всходил раньше на 2-3 недели, опытные садоводы практикуют посев зелени под зиму.

Такой способ стоит применять лишь после устойчивых заморозков, чтобы семена не стали прорастать раньше срока и дали хороший всход весной.

1. Выберите место

Прежде всего, необходимо определиться с местом для посадки. Лучше всего выбирать теплые грядки, которые необходимо вскопать примерно на 30 сантиметров. Сначала нужно уложить органику, а затем присыпать ее мочевиной для скорого разложения.

2. Присыпьте грядку землей с компостом

Поверхность засыпается землей, которая смешивается с компостом в пропорции 2 килограмма на один квадрат. Для посева подойдут раннеспелые семена.

3. Приготовьте раствор с семенами

Заготовьте перед посевом кисель из крахмала картофеля – размешайте три столовые ложки на 0,5 литра воды. После этого кисель должна охладиться. В полученный раствор засыпаются семена.

4. Засыпьте семена

Приготовьте на грядах бороздки с 3-сантиметровой глубиной. Разлейте по ним кисель с семенами. Засыпьте ямки сухой почвой, слегка уплотните ладонями и укройте.

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