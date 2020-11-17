В Москве ввели новую категорию льготников

Градоначальник принял решение о мерах поддержки для пожилого поколения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал законопроект о дополнительных мерах соцподдержки в отношении "детей войны", для которых власти столицы вводят определенные льготы.

Так, жители столицы, родившиеся с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1943 года рождения, могут воспользоваться правом на получение ежемесячных выплат и бесплатный проезд на общественном транспорте в Москве.

Также градоначальник распорядился обеспечить указанную категорию граждан возможностью пройти лечение в санатории и воспользоваться услугами бесплатного протезирования зубов.

Документ вступает в силу с 1 января следующего года.

Егор МАЛКОВ

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