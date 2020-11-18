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В период больших скидок люди традиционно задумываются над крупными покупками. Некоторые специально выжидают, когда в магазинах будет проходить крупномасштабная акция "черная пятница", чтобы приобрести дорогостоящий товар. Здесь-то на охоту выходят телефонные мошенники.
Специально к распродажному дню злоумышленники придумали новый способ мошенничества, с помощью которого хотели обдурить журналиста РИА "Новости".
Россиянину позвонили с предложением оформить очень выгодный кредит, который банк якобы подготовил специально к "черной пятнице". Однако цель у злодеев одна – выудить данные банковской карты. Также лжебанкиры могут предложить оформить кредитные карты, увеличенный кешбэк и другие услуги, предупреждает "МИР24".
Специалист из "Лаборатории Касперского" посоветовал россиянам перепроверять такую информацию. Как отметил Сергей Голованов, спастись от участи жертвы очень просто – нужно самому перезвонить в банк по официальному номеру, пишет "Общественная служба новостей".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как маркетологи обманывают граждан в период больших распродаж.
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